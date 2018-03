Marginal do Tietê deve ganhar radares de moto

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) abriu licitação para a contratação de seis radares do modelo pistola. A ideia é fiscalizar a circulação de motos na pista expressa da Marginal do Tietê. A CET começou a aplicar multas em 16 de agosto, mas poucos infratores foram autuados. Isso porque os radares atuais não estão posicionados para flagrar motos e agentes não conseguem anotar as placas por causa da alta velocidade. Os aparelhos serão operados manualmente pelos próprios agentes e devem começar a ser usados em um mês.