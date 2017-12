Marginal do Tietê continua como pior trecho de lentidão

A Marginal do Tietê continuava por volta das 9 horas, concentrando o pior trecho de congestionamento no período, segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A cidade registrava 31 quilômetros de trânsito carregado às 8h56, de acordo com a CET. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Piores trechos congestionados - Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa entre Pontes do Piqueri e Nova Fepasa, com 3.250 metros; - Avenida Washington Luis, sentido Centro, entre Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Catarina, com 2.990 metros; - Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Jaguaré, com 2.780 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Jaguaré Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Ayrton Senna, pista expressa entre Pontes do Piqueri e Nova Fepasa Zona Leste - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Rua Rodovalho e Avenida Julio Colaço Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, pista expressa entre Ruas Pacheco e Chaves e Wilson