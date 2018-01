Marginal do Tietê continua com trânsito ruim nesta tarde

O trânsito continuava complicado, como na maior parte do dia, para o motorista que seguia pela Marginal do Tietê. Por volta das 18h10 desta sexta-feira, 27, havia 56 km de lentidão na capital paulista. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), quase metade desta lentidão estava nas pistas da Marginal do Tietê, que acumulava 24 km de engarrafamentos. Veja também: Blog - Acompanhe as condições de trânsito em SP Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua O pior ponto estava em direção a Castelo Branco, que tinha 7,5 km de congestionamento na pista expressa e outros 6,2 km na pista local, ambos a partir da Ponte Jânio Quadros. No sentido contrário da Marginal do Tietê, havia ainda mais 5,1 km de lentidão, entre a Ponte do Limão e a Rua Azurita, pela pista expressa. A Radial Leste estava com 3,9 km de lentidão no sentido bairro, desde a Rua Wandenkolk até a Alvaro Ramos. A Avenida dos Bandeirantes tinha ainda 3 km de congestionamento em direção à Imigrantes, entre os viadutos Santo Amaro e João Carlos Mallet. A Marginal do Pinheiros estava com engarrafamento de 2,4 km na pista expressa, da Ponte Ary Torres até a região da Ponte João Dias, no sentido Interlagos. Um acidente na alça de acesso à Rodovia dos Bandeirantes piorou o trânsito durante todo o dia na Marginal do Tietê. Uma carreta tombou no local e bloqueou a pista por cerca de sete horas nesta sexta.