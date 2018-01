Marginal do Tietê continua com grande congestionamento

A Marginal do Tietê continuava por volta das 9 horas desta sexta, 19, como o pior trecho de lentidão na manhã desta sexta-feira, 19, segundo boletim da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Outros dois acidentes envolvendo motos e carros complicaram ainda mais o trânsito na pista sentido Ayrton Senna. As colisões aconteceram próximas às Pontes Atílio Fontana e das Bandeiras, deixando um ferido cada. De acordo com a CET, às 8h55 a cidade registrava 77 quilômetros de trânsito lento. Piores trechos congestionados - Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa entre Pontes das Bandeiras e Remédios, com 12.500 metros; sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; sentido Ayrton Senna, pista local entre Pontes Julio de Mesquita Neto e Bandeirantes, com 4.200 metros; - Corredor Norte-sul, sentido Aeroporto, entre Viaduto Indianópolis e Praça da Bandeira, com 7.250 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Marginal Pinheiros: sentido Castelo, pista expressa entre Pontes Américo Brasiliense e Transamérica Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Ayrton Senna, pista expressa entre Pontes das Bandeiras e Remédios, com 12.500 metros; sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; sentido Ayrton Senna, pista local entre Pontes Julio de Mesquita Neto e Bandeirantes, com 4.200 metros - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Viaduto Indianópolis e Praça da Bandeira Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Ruas Wandenkolk e Brasil Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, entre Avenida Mercúrio e Rua da Cantareira