Marginal do Tietê concentra piores trechos de lentidão

A semana começou com trânsito dentro da média no período em São Paulo, segundo boletim da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A cidade registrava 105 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas às 8h16 desta segunda-feira, 09. Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET A via com maior trecho de lentidão era a Marginal do Tietê, com quase 11 quilômetros de extensão, na pista expressa, entre as Pontes Castelo Branco e Casa Verde. Os motoristas também encontravam tráfego carregado na pista sentido Centro da Radial Leste, entre o Viaduto Pires do Rio e Rua Bernardino Brito de Carvalho.