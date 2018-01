Marginal do Tietê concentra piores trechos congestionados

O excesso de veículos e a pista molhada formavam alguns trechos de lentidão na Marginal do Tietê na manhã desta segunda-feira, 16, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Eram mais de oito quilômetros de trânsito carregado na pista expressa que segue em direção à Rodovia Castelo Branco. Segundo medição da CET, às 8 horas foram registrados 85 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Piores trechos congestionados - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Julio de Mesquita Neto e das Bandeiras, com 4.323 metros; e entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; - Radial Leste, sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Guadalajara, com 3.250 metros; e Viaduto Alberto Badra e Rua Bernardino Brito F de Carvalho, com 3.050 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos Jabaquara e Aliomar Baleeiro - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Jaguaré - Avenida Ibirapuera: sentido Centro, entre Alameda Jamaris e Avenida dos Bandeirantes Zona Oeste - Avenida Rebouças: sentido Centro, entre Avenida Brasil e Rua Antonio Rosa - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado - Avenida Francisco Morato: sentido Centro, entre Ponte Eusébio Matoso e Rua Paula Moreira Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Julio de Mesquita Neto e das Bandeiras, com 4.323 metros; e entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva - Corredor norte-sul: sentido Santana, entre Rua Marcondes Salgado e Viaduto Indianópolis - Avenida Braz Leme: sentido Centro, entre Ponte da Casa Verde e Rua Dr. Cesar Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Guadalajara, com 3.250 metros; e Viaduto Alberto Badra e Rua Bernardino Brito F de Carvalho - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Julio Colaço Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, entre Ruas Pacheco e Chaves e Wilson - Avenida Paulista: sentido Consolação, entre Ruas Augusta e Pamplona