Marginal do Tietê concentra pior trecho de lentidão

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava, por volta das 9 horas desta quarta, 3, a Marginal do Tietê como a via com maior congestionamento no período. A pista local que segue para a Rodovia Castelo Branco estava com quase sete quilômetros de lentidão devido ao excesso de veículos. No total, eram 99 quilômetros às 8h54 em toda a cidade, segundo a CET. Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos com lentidao nesta manhã. Fonte: CET Piores trechos congestionados - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista local entre Rua Milton Rodrigues e Hospital Vila Maria, com 6.813 metros; - Radial Leste, sentido Centro, entre Viaduto Pires do Rio e Avenida Vila Matilde, com 5.630 metros; - Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco, com 5.600 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Rua Antonio e Avenida Alcantara Machado Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista local entre Rua Milton Rodrigues e Hospital Vila Maria Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, entre Viaduto Pires do Rio e Avenida Vila Matilde Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, entre Avenida Mercúrio e Rua da Cantareira