Marginal do Tietê: caminhão só será multado em março Os caminhões ganharam autorização para circular pela Marginal do Tietê por mais dois meses. Ao contrário do anunciado pela Prefeitura no ano passado, a fiscalização à restrição só vai começar no dia 1.º de março. A previsão inicial era multar motoristas que burlassem as regras já em "meados de janeiro", para que o fim do período de férias e a volta às aulas não proporcionassem o caos anual na cidade.