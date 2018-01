Marginal do Tietê acumula quase 40 quilômetros de lentidão

As pistas expressa e local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, acumulavam quase 40 quilômetros de lentidão por volta das 18 horas desta terça-feira, 23, antevéspera do Natal, em razão do excesso de veículos. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), na pista expressa, eram registrados 19,9 quilômetros de engarrafamento, desde a Rodovia Castelo Branco até o Parque Ecológico do Tietê. Já na via local, a lentidão era de 18,8 quilômetros, a partir da Rodovia Castelo. Em toda a capital, às 18 horas, a CET registrava 92 quilômetros de lentidão. O índice representa 11% dos 835 quilômetros monitorados. A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tinha congestionamento em 6,9 quilômetros, desde o término do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Rua Funchal. Já a Radial Leste, sentido bairro, concentrava 4,6 quilômetros de morosidade, desde a Rua Wandenkolk até o término do Viaduto Pires do Rio.