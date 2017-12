Marginal do Pinheiros terá trecho interditado A Prefeitura vai interditar neste fim de semana dois trechos da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, para colocação de uma passarela. O primeiro trecho será bloqueado das 22 horas de hoje às 3 horas de segunda-feira, na transposição da pista expressa para a local, perto da Rua Paes Leme. O segundo vai ser interditado da zero hora às 9 horas de amanhã, na pista local, entre as Ruas Tucumã e Sumidouro.