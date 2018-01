Marginal do Pinheiros tem faixas bloqueadas após carro pegar fogo

SÃO PAULO - Os bombeiros controlaram um incêndio em um veículo na Marginal do Pinheiros, próximo à Ponte Laguna, no Morumbi, zona sul de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 4. Ninguém ficou ferido. O fogo teria sido causado por problemas elétricos no carro.

Duas das quatro faixas da Marginal ficaram bloqueadas entre as 6 horas e as 7 horas para o combate às chamas. O trânsito começou a se normalizar na região por volta das 7h30.