Marginal do Pinheiros tem 10,5 km de lentidão por conta de caminhão tombado

SÃO PAULO - O tombamento de um caminhão interdita duas faixas da Marginal do Pinheiros, na altura da Ponte Eusébio Matoso, e complica o trânsito na via desde o começo da manhã desta segunda-feira, 1. O veículo ocupa duas faixas da esquerda na pista expressa, sentido Castelo Branco, e causava 10,5 km de fila às 8h44, entre o local do acidente até a Ponte Transamérica. Agentes da CET trabalham para desvirar e remover o caminhão.

No sentido Interlagos, uma colisão entre um carro e uma moto bloqueia duas faixas da Marginal desde as 6h39, na altura da Ponte do Jaguaré. O motorista enfrenta 3 km de congestionamento.

Às 8h47 a cidade apresentava 146 km de filas, acima da média para o dia e para o horário.