Marginal do Pinheiros pára por mais de 15 km nesta manhã

Os motoristas que puderem devem evitar a Marginal do Pinheiros na manhã desta sexta-feira, 5. A marginal acumulava mais de 15 km de trânsito parado por volta das 10 horas, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Um acidente próximo à Ponte do Socorro ajudava a complicar ainda mais a situação. No local, no sentido Interlagos, um caminhão e uma moto se chocaram e uma pessoa ficou ferida. Às 10h30, a cidade registrava cerca de 78 km de trânsito lento. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Piores trechos congestionados - Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco, com 9.390 metros; sentido Castelo, pista expressa entre a Rua Tucumã e Ponte Américo Brasiliense, com 5.580 metros; - Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa entre Pontes do Piqueri e Castelo Branco, com 5.400 metros; - Radial Leste, sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio, com 4.700 metros; Situação dos principais corredores Zona sul - Marginal do Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco, com 9.390 metros; sentido Castelo, pista expressa entre a Rua Tucumã e Ponte Américo Brasiliense, com 5.580 metros Zona oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Praça Franklin Roosevelt e Avenida Alcantara Machado Zona norte - Marginal do Tietê: sentido Ayrton Senna, pista expressa entre Pontes do Piqueri e Castelo Branco Zona leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, entre Avenida Mercúrio e Rua da Cantareira