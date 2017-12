Marginal do Pinheiros para por 9 km; chuva piora trânsito em SP

O trânsito estava complicado em algumas das principais vias da capital paulista na manhã desta quarta-feira, 28, por conta do excesso de veículos e da chuva leve que atingia parte da cidade, obrigando os motoristas a reduzirem a velocidade. Às 10h15, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava 41 km de congestionamento. O índice representa 4,9% dos 835 km de vias monitoradas, dentro da média registrada nas últimas semanas. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua No mesmo horário, o pior trecho estava na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, onde o engarrafamento era de 9,3 km, desde a Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim. Na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, a lentidão era de 3 km, desde a Avenida Miruna até o Viaduto Santo Amaro. Já na Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, o trânsito estava carregado em 2,9 km, desde o Viaduto Alcântara Machado até a Praça Roosevelt.