Marginal do Pinheiros é liberada após acidente com carreta

Texto atualizado às 16h30.

SÃO PAULO - Após ter três de suas quatro pistas fechadas por causa do tombamento de uma carreta, a Marginal do Pinheiros foi totalmente liberada por volta das 16h desta sexta-feira, 5. A via ficou parcialmente interditada durante três horas.

O veículo, que transportava um carregamento de terra, se acidentou a 400 metros da Ponte do Jaguaré, no sentido Interlagos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu.

O tombamento obrigou os motoristas que trafegavam pela via a enfrentar 2,8 km de lentidão na direção que leva à zona sul da cidade. O problema foi registrado tanto na pista expressa quanto na local.Companhia de Engenharia de Tráfego (CET)

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que o fluxo deve se normalizar nas próximas horas. A recomendação é utilizar a pista expressa da Marginal.