Marginal do Pinheiros congestionada em 9 km

Os motoristas encontravam mais de nove quilômetros de trânsito parado na pista sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros, por volta das 10 horas desta sexta-feira, 12. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o motivo para o engarrafamento era o excesso de veículos. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em ermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET. Também na zona sul, dois acidentes complicavam o trânsito na região. Na Avenida Guarapiranga, a carga de mármore de um caminhão caiu na pista, bloqueando uma faixa da via. Ninguém ficou ferido. Na região de Grajaú, um ônibus desgovernado bateu em um poste e atingiu o muro de uma casa, na Rua Major Lúcio Dias Ramos, junto com a Rua Dr. Leão de Araújo Novaes. Ninguém ficou ferido. Segundo a CET, às 10h02, a cidade registrava 102 quilômetros de congestionamentos. Ronaldo Fenômeno Para a apresentação do jogador Ronaldo Fenômeno no Corinthians, na zona leste da cidade, que acontece às 13h de hoje, a CET montou um esquema especial de trânsito na região do Parque São Jorge. A operação começou às 6 horas, na Rua São Felipe, próximo à Marginal do Tietê, com funcionários orientando os motoristas a estacionar na região. Além disso, um guincho também está estacionado no recuo, para fiscalizar os motoristas que pararem em local irregular. Outros operadores estão nas Rua São Jorge e Antônio Macedo orientando a travessia dos pedestres. Até por volta das 9h45, ainda não havia nenhum bloqueio, mas segundo a CET, se houver grande quantidade de veículos ou de pessoas, algumas faixas da pista local da marginal serão canalizadas. A CET também deve bloquear as Ruas Santa Elvira e Antônio Macedo, no entorno do clube, se necessário. Piores trechos congestionados - Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco, com 9.390 metros; sentido Castelo, pista local entre Rua Tucumã e Ponte Américo Brasiliense, com 5.580 metros; - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Castelo Branco e Freguesia do Ó, com 7.000 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Marginal Pinheiros: Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco, com 9.390 metros; sentido Castelo, pista local entre Rua Tucumã e Ponte Américo Brasiliense, com 5.580 metros Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Castelo Branco e Freguesia do Ó Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga , entre Viaduto Diário Popular e Rua da Cantareira