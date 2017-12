Marginal do Pinheiros concentra piores pontos de lentidão

O excesso de veículos causava vários pontos de trânsito carregado nas duas pistas da Marginal do Pinheiros, por volta das 9 horas desta terça-feira, 13, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET O tráfego estava mais complicado na pista sentido Interlagos, onde os motoristas enfrentavam um congestionamento de quase seis quilômetros. De acordo com a CET, a cidade registrava 38 quilômetros de trânsito carregado às 8h55, a maioria, cerca de 11 quilômetros, localizada na zona sul da capital paulista. Manifestação Um grupo de manifestantes ligados ao Sindicato dos Comerciários estava ocupando uma faixa de rolamento da Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, em frente ao número 901, reivindicando aumento salarial, segundo a CET. O trânsito estava lento no local. Piores trechos congestionados - Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco, com 5.600 metros; sentido Castelo, pista local entre Ponte Ary Torres e Rua Américo Brasiliense, com 3.884 metros; pista expressa entre Ruas Quintana e Américo Brasiliense, com 3.580 metros; - Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Centro, entre Viaduto Grande São Paulo e Avenida Salim Farah Maluf, com 2.270 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco, com 5.600 metros; sentido Castelo, pista local entre Ponte Ary Torres e Rua Américo Brasiliense, com 3.884 metros; pista expressa entre Ruas Quintana e Américo Brasiliense, com 3.580 metros Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenida Vinte e Três de Maio e Largo do Glicério Zona Norte - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Rua Curitiba e Viaduto Santa Generosa Zona Leste - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Rua Rodeio Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, entre Avenida Mercúrio e Rua da Cantareira