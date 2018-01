Marginal do Pinheiros concentra mais de 23 km de lentidão

Os motoristas encontravam vários pontos de lentidão na Marginal do Pinheiros por volta das 9 horas desta quinta-feira, 5, por conta do excesso de veículos. Os trechos congestionados na marginal acumulavam mais de 23 km de extensão, em seus dois sentidos. A cidade registrava 105 km de trânsito ruim no horário, segundo a CET. Veja também: Blog do trânsito: saiba como está a situação e programe-se Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Trechos em vermelho devem ser evitados pelos motoristas nesta manhã. Fonte: CET Acidentes Mais um pedestre foi atropelado por veículo de passeio nesta manhã, desta vez na Avenida Rudge, na zona norte da cidade. Na Avenida do Estado, próximo ao Parque Dom Pedro, uma pessoa ficou ferida após a colisão entre auto e moto. Piores trechos congestionados - Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco, com 9.390 metros; sentido Castelo, pista local entre Pontes Cidade Jardim e João Dias, com 7.850 metros; pista expressa entre Rua Quintana e Ponte João Dias, com 6.290 metros; - Radial Leste, sentido centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio, com 4.700 metros; - Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; Situação dos principais corredores Zona sul - Marginal do Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco, com 9.390 metros; sentido Castelo, pista local entre Pontes Cidade Jardim e João Dias, com 7.850 metros; pista expressa entre Rua Quintana e Ponte João Dias, com 6.290 metros Zona oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Praça Pérola Byington e Avenida Alcantara Machado Zona norte - Marginal do Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva Zona leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, entre Avenida Mercúrio e Rua Vinte e Cinco de Março