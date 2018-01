Marginais terão semáforos no entorno e mais radares

Os 47 quilômetros das marginais do Pinheiros e do Tietê serão as vias mais monitoradas da capital. Um moderno sistema de vigilância de trânsito vai controlar a fluidez do tráfego e acidentes em tempo real. O número de radares que flagram desrespeito ao rodízio e excesso de velocidade deve dobrar em relação à quantidade atual. E o fluxo de veículos que acessam as marginais será controlado por semáforos, todos com equipamentos que fotografam quem fura o sinal vermelho.

A empresa Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa), ligada ao governo estadual que é responsável pela ampliação da Marginal do Tietê, está contratando, por meio de pregão eletrônico, uma empresa para planejar e implantar toda a estrutura de monitoramento. O custo do projeto deve ficar em torno de R$ 130 milhões. A previsão é que o sistema entre em operação em dois anos.

O projeto prevê que mais de 300 equipamentos digitais de última geração vão detectar ocorrências ou anormalidades que possam comprometer a segurança e o desempenho do trânsito. A central de operações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) será acionada automaticamente por meio de alarmes sonoros e visuais para autuação, socorro imediato e desinterdição de pistas. As câmeras, instaladas em torres de 30 metros de altura, vão aproximar as imagens captadas em, no mínimo, 15 vezes e girar 360 graus.

Serão ao todo 25 câmeras móveis de vídeo. A Tietê receberá 16 delas nos dois sentidos: Castelo Branco/Ayrton Senna. A Pinheiros terá nove, também em ambos os sentidos. Haverá também 45 painéis luminosos com mensagens sobre condições de tráfego.

Para evitar que ocorram problemas de caminhões entalados em pontes, haverá 16 detectores de altura, sendo seis na Pinheiros e 10 na Tietê. O projeto da Dersa prevê que, quando a altura do veículo exceder 4,4 metros, um sinal sonoro soará na central, alertando a CET, que irá orientar o caminhoneiro. Esses equipamentos poderão também flagrar excesso de velocidade e desrespeito ao rodízio. Assim, a Marginal do Tietê, que hoje possui nove desses radares, passará a ter 19. Já a do Pinheiros irá dobrar o número: serão 12.

VIAS DE ACESSO

O entorno e as vias de acesso das marginais, entre elas as alças de acesso de algumas pontes, como a do Limão e da Freguesia do Ó, vão receber ainda 75 semáforos de controle de acesso de veículos. A Pinheiros terá 41 desses equipamentos e a Tietê, 34.

Serão instalados 23 sensores de alagamento de pistas: 13 na Pinheiros e 10 na Tietê. Sob a iminência de qualquer alteração nas condições de segurança em casos de alagamentos, possibilidade de aquaplanagem de veículos ou nas condições de visibilidade para os motoristas, alertas serão veículos por meio dos painéis eletrônicos.

As intervenções serão submetidas à aprovação da CET, cujos funcionários irão receber treinamento para operar o sistema. Todos os equipamentos eletrônicos serão interligados por meio de cabos de fibras ópticas, aterrados ao longo das marginais, à central de operações da companhia, no centro da capital, e a uma base da CET que funciona na Av. Nações Unidas, na Marginal do Pinheiros, e será reformada.

(FABIO LEITE, FELIPE ODA, LUÍSA ALCALDE E NAIANA OSCAR)