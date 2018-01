Marginais têm trânsito congestionado nesta noite em SP

O trânsito seguia complicado na capital na noite desta quarta-feira, 3, nas principais vias. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a cidade tinha 158 km de congestionamento às 19 horas, equivalente a 19% das vias monitoradas. O índice estava acima da média para o horário, de 17,8%. O congestionamento seguia ruim principalmente pelas marginais. Traços vermelhos representam os pontos de congestionamento em São Paulo. Arte: CET Veja também: Fim de ano altera horário de lentidão em São Paulo Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua A Marginal do Tietê tinha 9,2 km de engarrafamento no sentido Ayrton Senna, desde a Ponte do Piqueri até a Rua Azurita, pela pista expressa. No sentido inverso, da Castelo Branco, havia mais 6,2 km de lentidão também pela pista expressa, entre a Rua da Coroa e a Ponte Júlio de Mesquita Neto. Na Marginal do Pinheiros, a lentidão atingia 7,8 km da pista local, no sentido Castelo Branco, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Cidade Universitária. Na pista expressa, a morosidade seguia entre as pontes do Morumbi e Eusébio Matoso, por 4,7 km. O Corredor Norte-Sul tinha ainda mais 7,1 km de congestionamento no sentido Aeroporto de Congonhas, no trecho entre os viadutos Pedroso e João Julião da Costa Aguiar. Acidente Uma carreta carregada com um contêiner tombou por volta das 16 horas desta quarta-feira, no km 9,8 da Rodovia Raposo Tavares, na região do Butantã, na zona oeste de São Paulo. Ninguém se feriu. Inicialmente, foram interditadas duas das três faixas da pista sentido interior. Às 18h40, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) bloqueou o trecho totalmente, para tentar remover o veículo. A alternativa para o motorista é usar a Avenida Vita Brasil. Segundo a CET, havia uma pequena lentidão no local. (Com Elvis Pereira, do estadao.com.br) Atualizado às 19h32