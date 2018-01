Marginais têm piores lentidões nesta noite em São Paulo

O excesso de veículos gerava 187 km de congestionamento em São Paulo às 19 horas desta quinta-feira, 11. O índice é pouco superior à media para o horário registrada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Somente as vias da zona sul concentravam 37% da lentidão. Na avaliação da CET, a tendência é que a situação na capital piore na próxima hora. Veja também: Ricardo Jafet é bloqueada por risco de desmoronamento Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Quem seguia pela Corredor Norte-Sul (formado pelas Avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães) enfrentava morosidade por 8,6 km no sentido do Aeroporto de Congonhas, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Na Marginal do Tietê, havia lentidão por 7,6 km no sentido da Rodovia Ayrton Senna, entre a Ponte da Freguesia do Ó e a Rua Azurita. A Marginal do Pinheiros estava congestionada por 7,4 km no sentido Interlagos, entre as Pontes Engenheiro Ary Torres e do Jaguaré. Na Avenida dos Bandeirantes, a fila de engarrafamento alcançava 6,9 km no sentido da Rodovia dos Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Aliomar Baleeiro. Atualizado às 19 horas