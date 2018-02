Marginais do Pinheiros e do Tietê terão unidade de polícia especial A Polícia Militar terá uma unidade especial para fazer o patrulhamento dos 43 quilômetros das Marginais do Pinheiros e do Tietê. A medida será anunciada hoje pelo governo do Estado. É comum a ação de assaltantes nas duas vias - desde segunda-feira, o policiamento em ambas está reforçado, após relatos de novos ataques a motoristas.