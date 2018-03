Marginais da Raposo terão velocidade maior A partir do dia 24, os motoristas poderão trafegar a 70 km/h nas vias marginais da Rodovia Raposo Tavares, entre o km 91 e o km 105, na área urbana de Sorocaba. O limite atual, de 60 km/h, foi considerado incompatível com a velocidade máxima da pista expressa, que é de 110 km/h. A mudança, anunciada pela Agência de Transportes do Estado (Artesp), foi proposta pela Polícia Rodoviária Estadual. Nos primeiros nove meses de 2011, os 41 radares instalados no trecho aplicaram 44,5 mil multas, média de 165 por dia.