Marginais concentram maioria dos congestionamentos em SP

As marginais do Tietê e do Pinheiros concentram os piores trechos congestionados por volta das 10 horas desta terça-feira, 02, segundo boletim da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Veja também: Como o trânsito parou São Paulo e os números da frota As medidas que ajudariam a aliviar o trânsito na capital Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua As pistas local e expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, somavam mais de 15 quilômetros de lentidão entre as Pontes das Bandeiras e Aricanduva. Na Marginal do Pinheiros, a morosidade estava localizada na pista sentido Interlagos, chegando a quase dez quilômetros de lentidão. O motivo para os congestionamentos, segundo a CET, era o excesso de veículos. A cidade registrava, às 9h53, 90 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas. Piores trechos congestionados - Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco, com 9.390 metros; - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Ponte das Bandeiras e Avenida Milton Tavares de Souza, com 8.900 metros; pista local, entre Pontes das Bandeiras e Aricanduva, com 6.650 metros; - Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, entre Viadutos Santo Amaro e Dante Delmanto, com 4.650 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos Santo Amaro e Dante Delmanto - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Penha, entre Avenida Vinte e Três de Maio e Rua Antonio Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Ponte das Bandeiras e Avenida Milton Tavares de Souza, com 8.900 metros; pista local, entre Pontes das Bandeiras e Aricanduva, com 6.650 metros Zona Leste - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Ponte Aricanduva e Rua Julio Colaço Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, entre Ruas Vinte e Cinco de Março e David Bigio