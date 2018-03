Marcos Lima será o novo chefe da Polícia Civil de São Paulo

SÃO PAULO - O delegado Marcos Carneiro Lima, de 53 anos, foi anunciado nesta sexta-feira, 7, o novo chefe da Polícia Civil do Estado. O secretário de Segurança de Segurança Pública de São Paulo, Antonio Ferreira Pinto, afirmou que Lima assume o cargo de Delegado Geral de Polícia (DGP) no lugar de Domingos Paulo Neto, no cargo desde março de 2009.

Lima é formado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) e entrou para a corporação em 1989, como delegado. Antes, ele respondia pela direção do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro). Em fevereiro, ele completará 22 anos na carreira.