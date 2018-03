Março começa com dia mais frio do ano em São Paulo

SÃO PAULO - O mês de março começou em São Paulo com o dia mais frio do ano e segundo menor deste verão. A capital paulista teve temperatura máxima de 20,6ºC na tarde desta segunda-feira, 1º, por volta das 15h, e a mínima foi de 16,2ºC, segundo a Climatempo, no início da manhã.

As medições foram registradas pelo Instituto Nacional de Meteorologia no Mirante de Santana, na zona norte da capital. Os recordes anteriores eram do dia 26 de fevereiro, quando a mínima chegou aos 17,6ºC e a máxima não passou dos 23,7ºC. O recorde da estação ocorreu no dia 14 de dezembro, quando os termômetros marcaram 15,7ºC.

A chuva, o excesso de nuvens e o vento de origem polar derrubaram a temperatura na cidade de São Paulo desde domingo. Os termômetros voltam a subir somente a partir da tarde de quarta-feira, quando o sol aparece com mais força sobre a cidade.

A semana que começou chuvosa e fria deve terminar com cara de verão, com sol, calor e pancadas de chuva no fim da tarde. "O sol vai aparecer aos poucos, mas não teremos aquele calorão de novo", diz o meteorologia Marcelo Schneider.

(Com Luiz Guilherme Gerbelli, de O Estado de S.Paulo)

Atualizado às 17h41