Marcha reúne mulheres lésbicas em São Paulo

Conforme a organização, a passeata reuniu 4 mil pessoas sob o lema "Ser lésbica é um direito, nós podemos muito mais". A assessoria de imprensa da PM não confirmou o número de participantes na marcha.

O movimento integra o calendário da Parada do Orgulho LGBT que acontece no domingo, 26, em São Paulo. A expectativa dos organizadores é que a Parada reúna 3 milhões de pessoas. Ruas de quatro bairros no entorno do evento sofrerão interdições.