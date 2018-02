Marcha para Jesus reúne 1,5 milhão de pessoas em SP, diz PM

SÃO PAULO - Mais de 1,5 milhão de pessoas participaram da Marcha para Jesus nesta quinta-feira, 23, de acordo com o policiamento que está no local. Até o momento não foi registrada nenhuma ocorrência.

Na programação da 19ª edição da Marcha para Jesus estão previstos shows até as 21h30. Grupos de música gospel como Renascer Praise, Cassiane, André Valadão, Thalles Roberto, Soraya Moraes, Fernanda Brum, Marcelo Aguiar, Irmão Lázaro participam do evento. Ao todo, 35 bandas e grupos devem participar da Marcha.

A Marcha para Jesus é transmitida ao vivo pelo site oficial do evento. O evento é presidido pelo apóstolo Estevam Hernandes. Nesta edição, participam 200 caravanas e dezenas de trios elétricos de diversas vertentes evangélicas.

Trânsito. A pista local da Avenida Tiradentes (entre a Avenida do Estado e o Túnel Tom Jobim, sentido aeroporto) está interditada desde as 6h. Já a pista expressa, desde as 9h. As Avenidas Brás Leme, Rio Branco e Pacaembu serão alternativas para quem se locomove no eixo norte-sul.

A Praça Campos de Bagatelle, destino final do evento, ficará interditada das 6h às 23h. Também sofrerão interdições as Avenidas Santos Dumont e a Praça Heróis da FEB e a Avenida Olavo Fontoura.