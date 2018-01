Marcha para Jesus muda trânsito em SP

SÃO PAULO - Alguns trechos das regiões norte e central de São Paulo serão bloqueados no fim da noite de amanhã, para a realização da Marcha para Jesus, organizada pela Igreja Renascer, com início marcado para as 10 horas da quinta-feira, a partir da Avenida Tiradentes. O trânsito será monitorado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) nas avenidas Santos Dumont, Tiradentes e Praça Campo de Bagatelle, das 22 horas de quarta-feira até as 22 horas de quinta-feira.

Neste período, serão bloqueados os dois sentidos da Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira e a Avenida Santos Dumont, no trecho entre a Avenida Brás Leme e Praça Campo de Bagatelle, em Santana.

A concentração para a marcha será feita das 6h às 10h, na Praça da Luz e na Avenida Tiradentes (sentido Centro, entre as ruas dos Bandeirantes e Mauá). A saída será pela Avenida Tiradentes, deslocando-se pela Avenida Santos Dumont até a Praça Campo de Bagatelle. Das 14h às 20h30, será feito um show na Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira e Avenida Santos Dumont, entre a praça e a Rua Santa Eulália.

Alterações

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para viabilização do evento, haverá alterações no tráfego das 22h de quarta-feira às 23h de quinta-feira. Serão totalmente bloqueados, em ambos os sentidos, a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira e a Avenida Santos Dumont, no trecho entre a Avenida Brás Leme e Praça Campo de Bagatelle.

Na quinta-feira, a partir das 6h, será bloqueada a pista local da Avenida Tiradentes, entre a Avenida do Estado e o Túnel Tom Jobim, sentido Aeroporto.

A partir das 9h, a pista expressa da Avenida Tiradentes será bloqueada para o desenvolvimento da marcha. A partir das 9h30, o trânsito da pista central da Avenida Santos Dumont em direção à Praça Campo de Bagatelle, próximo ao Terminal Armênia, será desviado para a Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna.

Das 10h às 14h, o terminal Armênia será desativado, e as linhas de ônibus serão desviadas para a Ponte Vila Guilherme, seguindo pela Avenida Bom Jardim, ruas Araguaia, Canindé, Olarias, Pedro Vicente e Avenida Cruzeiro do Sul; Das 9h30 às 15h, será bloqueado também o trecho da Avenida Olavo Fontoura entre a Praça Campo de Bagatelle e a Rua Professor Milton Rodrigues.

Alternativas de tráfego

O tráfego, no sentido sul, será desviado para a Avenida Braz Leme, seguindo em direção à região central da cidade pelas avenidas Rudge, Rio Branco e Rótula Central, dando continuidade para a região Sul pelas avenidas Abraão Ribeiro e Pacaembu;

Os veículos que têm como destino a região norte devem seguir pela pista local do eixo até a Avenida Tiradentes, Rua Pedro Vicente e Avenida Cruzeiro do Sul.