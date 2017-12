Marcha para Jesus e procissões de Corpus Christi alteram circulação em São Paulo

SÃO PAULO – Eventos organizados por igrejas evangélicas e católicas provocam interdições em São Paulo, durante esta quinta-feira, 15, feriado de Corpus Christi. Confira os bloqueios previstos pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para as passeatas:

MARCHA PARA JESUS 2017

Evento organizado pela igreja gospel Renascer em Cristo, com previsão de público de mais de 2 milhões de pessoas.

7h às 10h – Praça da Luz, centro - fica bloqueada até em torno das 11h

10h às 14h – Avenidas Tiradentes e Santos Dumont , entre centro e zona norte

Avenida Tiradentes: bloqueio da 1h às 12h30 na pista local sentido Aeroporto, entre Praça da Luz e Rua dos Bandeirantes. Das 9h às 12h30, os dois sentidos são bloqueados entre a Praça da Luz e a Rua dos Bandeirantes

Avenida Santos Dumont: bloqueio total das 9h às 13h entre Rua dos Bandeirantes e Praça Campo de Bagatelle. Das 10h à meia-noite, bloqueio entre Praça Campo de Bagatelle e Avenida Engenheiro Pedro Leon Shneider, incluindo a Avenida Braz Leme

11h às 21h30 – shows na Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, Santana

PROCISSÕES DE CORPUS CHRISTI ORGANIZADAS POR IGREJAS CATÓLICAS

Bloqueios no trânsito serão momentâneos para passagem dos fieis, segundo a CET

- Procissão da Mitra Arquidiocesana de São Paulo: 8h30 às 11h30 – Praça da Sé, Páteo do Colégio, Rua Boa Vista, Largo São Bento, Viaduto Santa Ifigênia até o Largo de Santa Efigênia, no centro

- Paróquia Igreja São José - Jardins: 11h30 às 12h – Rua Dinamarca, Rua Austria, Rua Itália e Rua Dinamarca

- Paróquia Nossa Senhora do Brasil - Jardins: 12h às 13h - Rua Praça Nossa Senhora do Brasil, Rua Colômbia, Avenida Europa, Rua Alemanha, Avenida Europa, Rua Colômbia e Praça Nossa Senhora do Brasil

- Paróquia Nossa Senhora dos Pobres - Butantã: 16h30 às 18h30 - Avenida Vital Brasil, do número 1185 até a Avenida Caxingui, Avenida Caxingui, retorno junto à Rua Pratápolis, Avenida Caxingui e Avenida Vital Brasil