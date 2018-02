Marcha para Jesus deve reunir 1 milhão em São Paulo

A 19ª edição da Marcha para Jesus começou por volta das 10h nesta quinta-feira, 23, na capital paulista. A estimativa da Polícia Militar é de que mais de um milhão de pessoas participem da Marcha. Ainda não há estimativas oficiais sobre o público reunido na manhã desta quinta.

Os participantes da Marcha saíram da estação Tiradentes do metrô, de onde saíram em direção à Avenida Tiradentes. Eles passarão pela Avenida Santos Dumont e Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira. Todo o percurso está interditado para o tráfego de veículos.

Cerca de 35 bandas e grupos de música gospel vão se apresentar durante o evento. Os shows devem prosseguir até as 21h30. A Marcha para Jesus é transmitida ao vivo pelo site oficial do evento.

Trânsito. A pista local da Avenida Tiradentes (entre a Avenida do Estado e o Túnel Tom Jobim, sentido aeroporto) está interditada desde as 6h. Já a pista expressa, desde as 9h. As Avenidas Brás Leme, Rio Branco e Pacaembu serão alternativas para quem se locomove no eixo norte-sul.

A Praça Campos de Bagatelle, destino final do evento, ficará interditada das 6h às 23h. Também sofrerão interdições as Avenidas Santos Dumont e a Praça Heróis da FEB e a Avenida Olavo Fontoura.