Marcha Para Jesus começa com 250 mil pessoas em SP

Cerca de 250 mil pessoas deram início, às 10 horas desta segunda-feira, 2, à Marcha para Jesus, um dos maiores eventos evangélicos do mundo, segundo a assessoria do evento. São esperadas cinco milhões de pessoas.

O grupo estava reunido desde o começo da manhã e partiu da Estação Tiradentes do Metrô, na região central da cidade, e segue para a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, em Santana, na zona norte.

A Marcha para Jesus, que é um evento que há mais de 10 anos vem sendo organizada pela Igreja Renascer em Cristo, tem previsão para terminar por volta das 14 horas, na Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira junto à Avenida Santos Dumont, entre a Praça e a Rua Santa Eulália, onde serão realizados diversos shows, com a presença das Bandas Resgate, FLG, KatsBarnea, Militantes, Marcelo Aguiar, Cassiane, Regis Danese, Banda do PA, Perpétua Aliança, Ao Cubo e Praise Machine.

Trânsito

Por conta do evento, foram bloqueadas algumas avenidas da região. Estão totalmente bloqueados, em ambos os sentidos, a Avenida Tiradentes, Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira e a Avenida Santos Dumont, no trecho entre a Avenida Brás Leme e Praça Campo de Bagatelle.

Desde as 6 horas de hoje, a pista local da Avenida Tiradentes foi bloqueada, entre a Avenida do Estado e o Túnel Tom Jobim, sentido Aeroporto, e a pista expressa da Avenida Tiradentes, que foi interditada para o desenvolvimento da marcha. O trecho da Avenida Olavo Fontoura entre a Praça Campo de Bagatelle e a Rua Professor Milton Rodrigues também foi interditado.

O terminal Armênia foi desativado às 10 horas e as linhas de ônibus serão desviadas para a Ponte Vila Guilherme, seguindo pela Avenida Bom Jardim, ruas Araguaia, Canindé, Olarias, Pedro Vicente e Avenida Cruzeiro do Sul, até as 14 horas.

Alternativas de Tráfego

O tráfego, no sentido Sul, será desviado para a Avenida Braz Leme, seguindo em direção à região central da cidade pelas avenidas Rudge, Rio Branco e Rótula Central. Os veículos que têm como destino a região Sul devem seguir pelas avenidas Abraão Ribeiro e Pacaembu. Os veículos que têm como destino a região Norte devem seguir pela pista local do eixo até a Avenida Tiradentes, Rua Pedro Vicente e Avenida Cruzeiro do Sul.