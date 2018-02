Marcha para Jesus bloqueia vias amanhã

A pista local da Avenida Tiradentes (entre a Avenida do Estado e o Túnel Tom Jobim, sentido aeroporto) será interditada a partir das 6h. Já a pista expressa, a partir das 9h. As Avenidas Brás Leme, Rio Branco e Pacaembu serão alternativas para quem se locomove no eixo norte-sul.

A Praça Campos de Bagatelle, destino final do evento, ficará interditada das 6h às 23h. Também sofrerão interdições as Avenidas Santos Dumont e a Praça Heróis da FEB, a partir das 22h de hoje, e a Avenida Olavo Fontoura, a partir das 9h30 de amanhã.