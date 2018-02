Marcha da Maconha será realizada neste sábado na Paulista

SÃO PAULO - O Coletivo Marcha da Maconha de São Paulo realizará uma manifestação neste sábado, 2, na Avenida Paulista, no centro da cidade, pedindo mudanças na Lei de Drogas. Antes, a manifestação era proibida sob alegação de apologia ao crime.

Essa será a primeira manifestação pela legalização da maconha depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) liberou, no dia 15 de junho, a realização de marchas no Brasil. O grupo irá se reunir às 14 horas no vão livre do Masp. Segundo a organização da marcha, cerca de 5 mil pessoas devem comparecer ao evento.

A Marcha da Maconha defende a regulamentação do plantio, distribuição e uso de Cannabis e que haja leis regulamentadoras das atividades relacionadas ao cultivo e ao comércio de maconha. Além disso, a Marcha defende que a pesquisa com Cannabis para fins medicinais seja permitida.

No último dia 21 de maio, integrantes do Coletivo Marcha da Maconha participaram da Marcha pela Liberdade de Expressão.