Marcha da Maconha se reúne no Masp, às 14h Os motoristas que forem passar hoje pela Avenida Paulista, na região central, devem ficar atentos porque manifestantes da Marcha da Maconha se concentrarão a partir das 14 horas no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp). A previsão é que eles deixem o local, às 16 horas, rumo à Praça da República - onde haverá uma série de shows -, passando pelas Ruas Augusta e da Consolação. Além de shows, haverá blocos temáticos. O lema deste ano é Proibição Mata: Legalize a Vida.