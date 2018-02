Marcha da Maconha reúne 1,5 mil pessoas Cerca de 1, 5 mil pessoas participaram ontem da Marcha da Maconha que percorreu a Rua da Consolação, no centro da capital, e causou lentidão no trânsito da Avenida Paulista. Foi a primeira vez que o protesto acontece em São Paulo, após decisão do Supremo Tribunal Federal que, no dia 15, liberou a realização desse tipo de evento. Há sete anos, a marcha é realizada em outras capitais do País.