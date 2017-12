Marceneiro é preso sob acusação de assassinar três mulheres em SP

SÃO PAULO - O marceneiro Sílvio Francisco de Carvalho, de 40 anos, foi preso sob acusação de ser autor de três assassinatos de mulheres na região metropolitana de São Paulo; dois dos crimes aconteceram há menos de um mês. A polícia ainda investiga se ele pode também estar envolvido em um quarto caso de homicídio.

Carvalho foi detido pela Força Tática da Polícia Militar na Rua Henrique San Midlin, no bairro Jardim Jangadeiro, zona sul de São Paulo. A captura aconteceu na madrugada desta terça-feira, 21, quando os policiais identificaram um mandado de prisão em aberto contra o marceneiro.

Em depoimento na delegacia, Carvalho confessou a autoria de três assassinatos, segundo a Polícia Civil. A vítima mais recente foi Jaqueline Oliveira, de 26 anos, com quem o marceneiro manteve um relacionamento. Ele não aceitou o fim do namoro e a chamou à sua casa, na Freguesia do Ó, zona norte da capital, para conversar. Lá, no dia 21 de setembro, ele matou, esquartejou e ocultou o cadáver de Jaqueline.

Ainda segundo a Polícia Civil, o homem também executou Maria Regina dos Santos, de 66 anos, na cidade de Ribeirão Pires, Grande ABC, há duas semanas. Ele teria seduzido a vítima, de quem recebia dinheiro, e quando parou de conseguir as quantias a matou. A investigação está sendo feita pela delegacia da cidade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O terceiro assassinato havia sido registrado em março de 2013. O quarto caso está sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) na capital.