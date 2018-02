Marcado julgamento de Lindemberg, assassino de Eloá

SÃO PAULO - O julgamento de Lindemberg Alves Fernandes, acusado de matar a tiros sua ex-namorada Eloá Cristina Pimentel, em 2008, será no dia 21 de fevereiro, às 9 horas. A decisão é do juiz José Carlos de França Carvalho Neto, da Vara do Júri e Execuções Criminais de Santo André.

Quando o Judiciário de Santo André decidiu que Lindemberg seria levado a júri popular, sua defesa tentou reverter o quadro, mas teve o recurso negado pelo Tribunal de Justiça. Além do interrogatório do réu, serão ouvidas na mesma data 23 testemunhas, de acusação e defesa.