A Justiça julgará no dia 16 de agosto, a partir das 14 horas, o personal trainer Alessandre Fernando Aleixo (foto), de 39 anos, preso no fim do ano passado por golpear com um taco de beisebol o designer Henrique de Carvalho Pereira, de 22. A agressão foi na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Pereira está internado em estado grave no Hospital das Clínicas e não vai participar do julgamento.