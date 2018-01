Marca perpetuou relógios de pulso classe AAA

Muitos anos antes, porém, as peças, consideradas símbolo de status e poder, viraram também objeto de desejo de ladrões, com quadrilhas especializadas nos cruzamentos de São Paulo. A marca esteve, em 2007, no centro de uma polêmica envolvendo o apresentador de TV Luciano Huck, que teve o seu levado por assaltantes ? e escreveu para jornais se dizendo revoltado com a violência urbana.

A Rolex foi fundada em 1908, em Genebra, na Suíça, por um alemão, Hans Wilsdorf, que seguiu, até o fim, uma máxima atribuída a ele: "Não queremos ser os maiores, mas os melhores." Numa época em que os relógios de bolso ainda eram a moda, Wilsdorf já planejava colocá-los nos pulsos AAA. E assim foi. O fundador equipou suas peças com tecnologia suíça e nunca mais saiu de moda.

A marca já teve Paul Newman entre seus garotos-propaganda e, desde 2006, deposita no tenista Roger Federer suas apostas de marketing. Acredita-se que o contrato de Federer chegue a US$ 15 milhões em uma década, para que o esportista apareça com um exemplar em coletivas.