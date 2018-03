Maratonista atingido por árvore em SP tem morte cerebral

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

O maratonista Ricardo Dutra Nicássio, de 28 anos, atingido por uma árvore de grande porte no último dia 14, teve morte cerebral confirmada nesta quinta-feira, 18, segundo informações do Hospital das Clínicas, onde estava internado.

Na tarde do último domingo, o atleta amador e seu professor corriam quando foram atingidos por uma árvore de grande porte na Avenida Brasil, próximo do cruzamento com a Avenida Rebouças, na zona sul de São Paulo. Ricardo sofreu uma hemorragia craniana e precisou passar por cirurgia. O professor Jorge Arrueira Campos, de 53 anos, sofreu apenas ferimentos leves.