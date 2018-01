Maratona de eventos marca novo Memorial

Um dos 12 projetos arquitetônicos de Oscar Niemeyer (1907-2012) executados em São Paulo, o Memorial da América Latina, na zona oeste, é um cartão-postal inquestionável. A partir de amanhã, se der certo a maratona de eventos planejada pela atual administração, o centro cultural vizinho ao Terminal da Barra Funda se tornará mais presente no dia a dia das pessoas. A ideia é que o espaço passe a oferecer atrações populares em todos os fins de semana.

"Queremos popularizar o Memorial. Acreditamos que, até então, ele vem sendo usado aquém de suas possibilidades", explica Felipe Macedo, diretor de Atividades Culturais da instituição. Além dos seis edifícios do complexo, habitualmente ocupados por exposições e eventos culturais, o objetivo é aproveitar a imensa área livre do endereço.

"Vamos encher esse espaço: serão espetáculos populares para toda a família, com teatro, fanfarras e grupos artísticos", diz Macedo. Na programação haverá bumba meu boi, sarau musical, pernas de pau, palhaços, exibição de filmes clássicos e atividades como oficinas. "Haverá ainda uma feirinha de comida e artesanato típicos de países latino-americanos", completa. A divulgação vem sendo feita nos consulados desses países, para que interessados participem com seus produtos.

Também serão inaugurados pontos de lazer, como um parquinho com brinquedos infantis, mesas para jogos de tabuleiro, pista de caminhada e aparelhos de ginástica. "Acreditamos que isso trará um público novo para o Memorial", comenta o diretor, que espera fechar o ano com uma visitação ainda maior do que a registrada em 2012 - mais de 1 milhão de pessoas, estatística turbinada pelo sucesso da exposição Guerra e Paz, de Candido Portinari (1903-1962).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para atenuar o clima um tanto árido do local - reclamação constante de quem o visita e precisa se deslocar entre um prédio e outro por longos espaços sem sombra - tendas e vaporizadores devem ser instalados, de modo temporário, durante os eventos.

Aniversário. Esse "ajuste de foco" do Memorial - internamente, o projeto é tratado como Novo Memorial - está sendo colocado em prática no mês em que a instituição comemora 24 anos de fundação. Entre os destaques da programação, está o Buzum!: um teatro de bonecos itinerante, em que um ônibus, estacionado na Praça Cívica do centro cultural será transformado em teatro, com plateia, palco e equipamento de luz e som. Depois de estrear no Memorial, o ônibus deve começar turnê nacional, passando por escolas, creches e outros espaços culturais.

Shows musicais também devem se tornar ainda mais comuns. Amanhã, está prevista a apresentação de Alceu Valença, com ingressos grátis. Enquanto isso, na praça do outro lado da passarela do Memorial, começa a funcionar o Circo Vox, com espetáculos no sábado e no domingo a preços populares - R$ 20. "A ideia é que tenhamos sempre circos instalados aqui, com uma rotatividade de companhias e espetáculos", afirma o diretor.