Maranhense deportado do Egito por divulgar ideias cristãs chega ao Brasil

SÃO PAULO - O guia turístico maranhense Dagnaldo Pinheiro Gomes, 36 anos, deportado do Egito por supostamente divulgar ideias cristãs no país, de maioria muçulmana, chegou na manhã desta sexta-feira, 27, ao Brasil. Ele ficou nove dias preso no que definiu como um "esconderijo clandestino", ao lado de prisioneiros que teriam sofrido torturas.

Gomes morava no Egito há sete anos e foi preso no último dia 18, em Cairo, quando visitava as pirâmides do país. Policiais encontraram bíblias e folhetos cristãos escritos em árabe no seu carro e o detiveram pelo crime de proselitismo religioso, proibido pelas leis egípcias.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Fui colocado em um lugar clandestino, com outros prisioneiros que eram torturados. Tive muito medo, cheguei a ficar incomunicável por alguns dias", afirmou. Oficiais do corpo diplomático brasileiro visitaram Gomes na prisão e atuaram para que ele fosse libertado. "É muito bom voltar para meu país, aqui tem liberdade de expressão", afirmou, após desembarcar no aeroporto internacional de Guarulhos.