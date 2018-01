Maradona, o bom exemplo

A elegância está tão fora de moda no exercício da profissão nesta Copa que Maradona é sério candidato ao prêmio Fair Play da categoria ao final do Mundial. Sério! Se, com Pelé, o técnico da Argentina não chega a ser um gentleman, pelo menos ainda não xingou jornalistas e até teve a gentileza de pedir desculpas a Platini quando entrou mais duro, desnecessariamente, no ex-craque francês.

De todos os técnicos em atividade na África do Sul, foi o único que vi sorrindo, brincando, provocando, fazendo pose, explodindo de felicidade, tudo como manda o figurino do futebol. Ok, ok, de terno e terço entre os dedos à beira do campo ele fica ridículo, mas, em se tratando de Maradona, convenhamos, está bom demais. Melhor só se um tropeço diante do Brasil poupá-lo da promessa de ficar nu no obelisco.

A mulher da vez

O que faz a Mulher Melancia que não aproveita o gancho da Copa para se relançar como Mulher Jabulani. Vai acabar a Mulher Melão tomando-lhe a frente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Neomalabarismo

Já tem menor abandonado nos sinais de trânsito das grandes cidades brasileiras repetindo com a ajuda dos braços e uma bolinha de tênis a coreografia do gol de Luís Fabiano contra a Costa do Marfim.

Vai encarar?

A Fifa teve bons motivos para não abrir processo disciplinar contra Dunga por ofensas ao árbitro, ao adversário e a jornalista no domingo passado. É o seguinte: não tem homem na entidade para tomar essa decisão olhando nos olhos do técnico brasileiro.

A regra é clara

Galvão Bueno já tinha se engasgado três vezes com a pronúncia de Papastathopoulos, o número 9 da Grécia, quando Arnaldo César Coelho chamou-lhe atenção: "Na camisa dele está escrito Sócrates, não é mais fácil?" O locutor não teve, dessa vez, como contestar o comentarista.

Adieu les bleus

De um torcedor brasileiro, comemorando a eliminação dos franceses na África do Sul: "Em época de Copa do Mundo, a França é uma Argentina como outra qualquer!"

Off-Copa

O Brasil tem 69 chances de classificação para a grande final, no sábado, do Festival de Publicidade de Cannes, uma espécie de Grammy da propaganda: tem prêmio pra todo mundo.

Horóscopa do mundo

O Sol entrou em quadratura com Urano e Júpiter. Isso quer dizer o seguinte: Júlio Baptista vai comer a bola na sexta-feira!