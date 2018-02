Mar Sem Fim é rebocado e vai seguir para o Chile

"O barco está em segurança, abrigado a 15 metros da praia, e praticamente já não há mais riscos", disse o jornalista João Lara Mesquita, de 56 anos, ex-diretor da Rádio Eldorado, que tripulava o barco com outras três pessoas para gravar um documentário. "Esperaremos as melhores condições climáticas possíveis para levá-lo em segurança a Punta Arenas, no Chile, e colocar um ponto final nesta história."

Reparos. A expectativa agora é de que o rebocador chegue à baía em uma semana, quando os reparos já estarão terminados. O fato de não haver vazamento de óleo também foi comemorado.

"A sensação é de alívio, pois o risco de poluição, nossa maior preocupação, já não existe", afirmou Mesquita.