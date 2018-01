Mar já está com nível mais alto

“O Brasil está por enquanto num bom caminho, mas para depois de 2020, os estudos mostram que se não houver ações em outros setores, em particular no de energia, pode haver uma retomada do crescimento das emissões. Elas eram de cerca de 2 bilhões de toneladas de CO 2 equivalente em 2010, já caíram para cerca de 1,25, mas caso não haja um prosseguimento do esforço de políticas, em 2030 pode ficar entre 2 e 3 bilhões”, afirma o pesquisador Emilio La Rovere, do Centro de Estudos Integrados sobre Meio Ambiente e Mudanças Climáticas da UFRJ.

Há um alerta especial no trabalho ao setor de energia, principalmente em torno do aproveitamento dos recursos de petróleo. “O Brasil precisa avaliar como será sua política em virtude das possibilidades do pré-sal. Se sucumbir às tentações de manter subsídios para segurar o baixo preço do petróleo ao mercado interno, vai prejudicar o etanol (que virtualmente tem emissões zero). Preços mais realistas podem viabilizar as fontes renováveis”, diz.