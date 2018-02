Máquinas caça-níquel são apreendidas na zona sul de SP

SÃO PAULO- A Policia Militar apreendeu na madrugada desta sexta-feira, 5, após denúncia, 96 máquinas caça-níquel na avenida Jandira, no bairro de Moema, na zona sul da capital.

No local havia um cassino clandestino com os equipamentos distribuídos em três salas. Na casa 11 pessoas estavam presentes, entre nove jogadores e dois funcionários. Também foi encontrado R$ 300. Todos foram encaminhados ao 27º DP para elaboração do boletim de ocorrência.