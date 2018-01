Mapeamento de rotas já é realidade em outros países Já existem mapeamentos de ciclorrotas nas cidades de Nova York (nycbikemaps.com) e Londres (tfl.gov.uk/roadusers/cycling/11598.aspx). Na Holanda, onde o sistema cicloviário é um dos mais avançados do mundo, as rotas são totalmente demarcadas, com sinalização para se deslocar de um ponto a outro