Mapa para ciclistas, projeto anunciado pela Prefeitura em abril

Promessa para 2010 agora não tem mais prazo{TEXT}

Quem usa a bicicleta como meio de transporte em São Paulo tem uma vida difícil. Nessa rotina, o que não faltam são buzinadas, avenidas perigosas e ultrapassagens arriscadas de veículos que trafegam em velocidades bem maiores que os ciclistas.

No entanto, um projeto anunciado no começo de abril pelo então secretário municipal de Esportes, Walter Feldman (PSDB), prometia facilitar a vida dos bicicleteiros. No mesmo dia em que deixava a pasta para se candidatar a deputado, Feldman anunciou ainda para 2010 um mapa de rotas para estimular o transporte por bicicletas.

A ideia era traçar os melhores caminhos para o ciclista se deslocar pela cidade, levando em consideração aspectos como tráfego, relevo e infraestrutura de transporte. O projeto também pretendia identificar locais de estacionamento e empréstimo de bicicletas e sugerir roteiros culturais.

Para isso, um convênio entre a Secretaria Municipal de Esportes e o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) deveria ter sido assinado dez dias após o anúncio. Mas o acordo ainda não foi firmado até agora - e os estudos ainda estão longe de começar. Em nota, a Prefeitura informou que vai reunir-se com o Cebrap para tratar do convênio, mas não mencionou data nem prazo para que a promessa seja cumprida.