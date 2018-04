Mapa mostra queda de homicídios em SP e explosão de violência no Nordeste A região do País que mais sofre com a pobreza agora submerge na violência. Em uma década (1998-2008), os homicídios no Nordeste aumentaram 65%; os suicídios, 80%; e os acidentes de trânsito, 37%. Entre a população jovem foi pior: crescimento de 49% nos acidentes, 94% nos homicídios e 92% nos suicídios. Os dados estão no Mapa da Violência 2011 - Os Jovens do Brasil.